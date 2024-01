FAIZAL MOSTRIXX Ubu Club Rennes, lundi 19 février 2024.

Faizal Mostrixx est un conteur, un producteur de musique électronique afrofuturiste, un DJ et un remixeur aux sets électrisants, un danseur et chorégraphe, ainsi qu’un artiste visuel expérimental. Un visionnaire à l’origine de récits intrépides et poétiques à travers une approche multisensorielle. Pour produire ses propres hybrides musicaux, il tisse des liens entre des rythmes africains à l’ancrage local, des paysages sonores électroniques et des danses urbaines indigènes hypnotiques. Une tempête de culture tribale et d’innovations, fusionnée avec des rythmes frénétiques hautement dansants sur fond de field recordings panafricains. Son troisième album, Mutations, sorti chez Glitterbeat Records, reflète son style unique, influencé par son héritage ougandais, les polyrythmies d’Afrique du Sud et de l’Est, les chants du bassin du Nil ainsi que les styles de musiques et de danses modernes telles que le footwork ou l’amapiano.

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-19 à 19:00

Réservez votre billet ici

Ubu Club 1, rue St Helier 35000 Rennes 35