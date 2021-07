Faits et gestes – Noé Soulier Cndc d’Angers CCN La Rochelle, 25 septembre 2021, La Rochelle.

Faits et gestes – Noé Soulier – Cndc Angers ——————————————- ### sam. 25 septembre – 20h30 ### 50 min – tout public Dans Faits et gestes, quatre danseur·euse·s, accompagnés par la claveciniste Maude Gratton, explorent la manière dont un geste peut suggérer un autre mouvement : s’élancer vers un mouvement à venir, viser un but absent, sélectionner ou transférer certains aspects d’autres mouvements. La composition n’est pas déterminée de l’extérieur, elle émerge des choix faits par chaque danseur à partir de différentes règles, créant ainsi une chorégraphie de l’intérieur qui possède sa propre structure. — Production : ND ProductionsProduction déléguée : Cndc – AngersCoproduction : CN D Centre national de la danse ; Festival d’Automne à Paris ; La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie ; PACT Zollverein (Essen) ; Tanzquartier WienAvec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication au titre de l’aide au projet, et du groupe Caisse des dépôts. Programmation hors les murs MM Festival et la Manufacture CDCN au CCN de La Rochelle, lieu partenaire — + d’infos ici : [Faits et gestes](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/faits-et-gestes-noe-soulier-25-09-21/)

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ tarif Pass Culture Universtité La Rochelle 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

