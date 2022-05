Faits divers et enquêtes policières Office de Tourisme de Versailles

Du château au palais de justice de la ville, en passant par le quartier de l’ancienne geôle, vous découvrirez les dessous des grands scandales qui ébranlèrent la monarchie, mais aussi mille et un faits divers relatés dans les rapports de police de l’époque. Au coeur d’un ressort judiciaire considérable, la ville de Versailles a plus tard encore vibré d’émotion lors des procès de Zola ou de Landru qui se sont déroulés dans ses murs… De l’Affaire des Poisons sous Louis XIV, à l’Affaire Landru au 20e siècle, revivez les grandes affaires criminelles qui ont secoué Versailles ! .. Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

2022-05-29T17:00:00 2022-05-29T18:30:00;2022-07-03T17:00:00 2022-07-03T18:30:00;2022-08-07T17:00:00 2022-08-07T18:30:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

