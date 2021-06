Faits Divers : crimes à Albi Office de Tourisme, 26 août 2021-26 août 2021, Albi.

Faits Divers : crimes à Albi

Office de Tourisme, le jeudi 26 août à 18:00

Plongez dans une histoire truculente et sordide de la ville d’Albi ! Meurtres, larcins, univers carcéral, justice… Découvrez les anecdotes et les évènements qui ont défrayé la chronique du Moyen-Age et ceux qui ont fait la une des journaux à l’époque plus moderne. (visite réservée aux adultes) Durée : 1H30 Réservation et tarifs : [[www.albi-tourisme.fr](www.albi-tourisme.fr)](www.albi-tourisme.fr) 05 63 36 36 00

Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



