FAITHXLVII – Exposition Clair-Obscur à la galerie Danysz Danysz gallery Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Du samedi 02 décembre 2023 au samedi 20 janvier 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Danysz Paris-Marais a le plaisir de présenter, du 2 décembre 2023 au 15 janvier 2024, l’exposition monographique de Faith XLVII Clair-Obscur. Après avoir été présentée au Musée des Beaux-Arts de Nancy sous le commissariat général de Susana Gállego Cuesta, l’exposition Clair-Obscur est renouvelée dans l’espace Danysz Paris-Marais.

Pour cette

première cette exposition personnelle en France, Faith XLVII nous livre

une quarantaine d’oeuvres pluri-médias issues d’une recherche sur les dualités

qui nous sont intrinsèques et celles qui composent notre monde. Aux nombreux

dessins se mêlent des tapisseries, des séries de polaroïds, des vidéos et des

installations multimédias qui toutes interrogent l’ambiguïté, de la notion de

clair-obscur. Faith XLVII mène une quête spirituelle à travers ses œuvres, et

propose aux visiteurs d’emprunter avec elle le chemin tortueux qui conduit à la

sérénité. Lumière et ombre s’entremêlent dans son art, et le clair-obscur

qu’explore l’artiste est ambivalent.

Profondément méditatif, il nous invite à faire une pause.

Liberty Du est née en 1979 à Cape

Town en Afrique du Sud. Véritable pionnière du graffiti, c’est en 1997 qu’elle

commence à le pratiquer en Afrique du Sud, alors que les femmes sont encore

très rares dans le milieu, elle est aujourd’hui connue internationalement sous

le nom de Faith XLVII, notamment pour ses grands murs peints alliant précision

et délicatesse d’un dessin académique parfait à l’échelle monumentale des

villes contemporaines.

Si elle ne cesse jamais

d’utiliser l’espace urbain pour créer, elle explore de nouveaux horizons

artistiques et développe depuis 2006 une pratique pluridisciplinaire. Peintre

muraliste, vidéaste, sculptrice, licière, dessinatrice, elle exploite tous les

médiums et supports, du plus monumental au plus intime. Dans son art, elle

déconstruit les idées reçues sur la valeur, met en lumière les structures de

domination et interroge les modalités de la perception. En quête du divin, elle

donne une place croissante dans ses œuvres à la communion avec la sagesse

naturelle.

Les nombreux voyages et

rencontres entrepris par Faith XLVII l’ont amenée à produire des œuvres dans

plus de 40 pays. Son travail intègre des collections privées et publiques comme

celles d’Universal Studio à Los

Angeles, la Lighthouse Properties à Philadelphie ou encore la

Fondation Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud. Elle expose au Musée des Beaux-arts de

Nancy et au Musée des Beaux-Arts de Calais, à la Fondation Bernard Magrez à

Bordeaux ainsi qu’au Mana Contemporary et au Brooklyn Museum aux États-Unis.

Liberty vit et travaille actuellement à Los

Angeles.

Danysz gallery 78 rue Amelot Paris 11 75011 Paris

Contact : https://danyszgallery.com/

Courtesy Danysz gallery A Study of Light and Shadow X