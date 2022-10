Faites voyager vos papilles dans l’Antiquité romaine – Les Minutes Bleues

2022-10-31 – 2022-10-31 Ave ! Embarquez dans la machine à remonter le temps, et arrêtez-vous pour un soir à l’époque romaine. Le banquet est prêt, allongez-vous, on n’attendait que vous ! Dès votre arrivée à Coriosolis, commence un voyage de 1 800 ans dans le passé. Grâce à des casques de réalité virtuelle, assistez à une cérémonie au temple de Mars. L’immersion fonctionne ? Ne rompez pas le charme et revêtez une toge. N’ayez crainte, Matthieu, Aurélie ou Valérie apprennent comment se draper, suivant la mode en usage chez les Romains.

Enfin, l’heure du banquet sonne et vous êtes invités à pénétrer dans la salle à manger. Le « triclinium », plutôt. Ici, pas de chaises, mais des lits. En préambule, apprenez quelques règles de bienséance à Rome : allongez-vous, appuyé sur le coude gauche et servez-vous avec la main droite. Ensuite, vous pouvez laisser parler vos papilles. Elles découvrent les goûts authentiques de la Rome antique. Inspirée par les recettes du fameux cuisinier Apicius, la dégustation vous emporte vers des saveurs où se mêlent le miel, le garum et les épices. Le saviez-vous ? Très utilisé dans tout l’empire romain, le garum est un condiment à base de sel et de poisson fermenté, comparable au nuoc mâm vietnamien. Du 30 octobre au 4 novembre, pour fêter en douceur le passage à l’heure d’hiver, l’événement Les Minutes Bleues vous invite à des découvertes inédites et exclusives aux sublimes couleurs automnales dans 8 sites costarmoricains. Abbaye, châteaux, musées, sites naturels… tous ont imaginé de remarquables expériences, des moments rares à explorer, souvent baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule, la fameuse heure bleue qui a inspiré tant d’artistes. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

