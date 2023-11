Faites vous bercer par les lectures musicales du champ littéraire français Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 18h00 à 23h00

.Public adultes. payant

De 12 € à 25 €

Lectures et performances musicales avec Mathieu Amalric, Marie Darrieussecq, Denis Podalydès, Laurent Poitrenaux, Lamia Ziadé et bien d’autres, dans le cadre des 40 ans de P.O.L.

Un grand cabaret clôture les célébrations des 40 ans de P.O.L. Poésies sonores, performances et lectures de textes valsent de concert sous la houlette musicale des artistes Rodolphe Burger et Bertrand Belin. De nombreuses personnalités du théâtre, de la littérature et du cinéma se succèdent sur scène et rendent hommage au vaste champ littéraire français porté par P.O.L.



P.O.L

Fondées en 1983 par Paul Otchakovsky-Laurens, qui leur a donné son nom et les a dirigées jusqu’à sa disparition en 2018, les éditions P.O.L ont imprimé une marque singulière dans le champ littéraire et éditorial français. Elles ont porté à la lumière les romans de Marie Darrieussecq, Emmanuelle Bayamack-Tam ou Emmanuel Carrère, accompagné l’écriture poétique contemporaine de Pierre Alferi, Anne-James Chaton ou Nathalie Quintane, comme le grand récit autobiographique de Charles Juliet ou la pensée critique de Serge Daney, mais aussi soutenu une écriture dramatique originale.

(entrée et sortie possible pendant les performances)

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/le-cabaret-p-o-l.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102071220344

