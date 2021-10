Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Faites votre cinéma Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sur fond vert, réalisez votre film avec des effets spéciaux Pendant les vacances scolaires, à l’atelier 104 (8 rue Jean-Louis Faure) du 25 au 28 octobre :

– de 10h à 12h pour les 7-11 ans

– de 14h à 16h pour les 12-17 ans

Et du 2 au 5 novembre de 10h à 12h pour les 7-11ans à l’ébénisterie, 8 rue Chanzy à Ste Foy la Grande Gratuit pour les résidents du quartier bourg Ste-Foy la Grande-Pineuilh

Pour les non résidents, adhésion annuelle de 12€ au club Agalliao Ateliers faites votre cinéma

