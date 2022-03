Faites vos jeux [scientifiques] Médiathèque Jean Cocteau Massy Catégories d’évènement: Essonne

Faites vos jeux [scientifiques] s’adresse à la fois aux amateurs de jeux de tous âges et à ceux intéressés par le monde des sciences et de la recherche. En famille ou entre amis, découvrez et participez à des jeux crées avec ou par des scientifiques sur des sujets en lien avec leur recherche. Echangez également avec des chercheurs et des créateurs de jeux.

Entrée libre

Participez en famille ou entre amis à ce premier salon consacré à des jeux crées par ou avec des scientifiques. Médiathèque Jean Cocteau place de France, Massy Massy Essonne

