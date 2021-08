Rennes Archives de Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Faites vos jeux ! Les Archives de Rennes en mode ludique Archives de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Faites vos jeux ! Les Archives de Rennes en mode ludique Archives de Rennes, 19 septembre 2021, Rennes. Faites vos jeux ! Les Archives de Rennes en mode ludique

Archives de Rennes, le dimanche 19 septembre à 10:30

Un dimanche sous le signe du jeu, ça vous tente ? À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2021, nous vous invitons à découvrir les documents d’archives et l’histoire de Rennes en vous amusant. Au programme, de quoi satisfaire les petits et les grands, en intérieur ou en plein air : jeux collaboratifs, jeux de société, atelier des artistes, tir au Papegault, visites décalées et des surprises bien sûr !

Entrée libre, inscription sur place

Un dimanche sous le signe du jeu, ça vous tente ? À l’occasion des JEP 2021, nous vous invitons à découvrir les documents d’archives et l’histoire de Rennes en vous amusant. Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry 35708 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Archives de Rennes Adresse 18, avenue Jules-Ferry 35708 Rennes Ville Rennes lieuville Archives de Rennes Rennes