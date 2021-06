Paris Square Léon Paris Faites vivre la Fête de la Goutte d’Or ! Square Léon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Faites vivre la Fête de la Goutte d’Or ! Square Léon, 28 juin 2021-28 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 28 juin au 2 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 19h

gratuit

Chaque année, la fête de la Goutte d’Or réunit un grand nombre d’associations, d’habitant.e.s autour d’animations et de concert tout au long de la journée. Organisée les 3 et 4 juillet, cette fête est un grand moment de convivialité et de vivre ensemble. La mission des Volontaires de Paris sera de diffuser auprès des habitant.e.s du 18e arrondissement le programme de la fête pour les inciter à s’y rendre. La mission se déroulera du 28 juin au 2 juillet en fonction de vos disponibilités. Nous vous mettrons en lien direct avec l’association et c’est avec elle que vous conviendrez de vos moments disponibles. Animations -> Autre animation Square Léon 20 rue des Gardes Paris 75018

12 : Marx Dormoy (290m) 4 : Château Rouge (549m)

Contact :Volontaires de Paris https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Animations -> Autre animation Musique;Plein air

