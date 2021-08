Faites passer le message ! Capian, 18 septembre 2021, Capian.

Faites passer le message ! 2021-09-18 – 2021-09-18

Capian Gironde Capian

A la rentrée, la bibliothèque organise “Fais passer le message!” à la Salle des Fêtes (Grand Foyer) .

On vous fait découvrir le Télégraphe de Chappe, et les moyens de communication avant le téléphone.

Entre morse, signaux de fumée, de lumière, pigeons voyageurs, coursiers ou codes sonores, découvrez une super exposition autour de tous ces moyens de communication…et d’autres plus insolites encore!

Les animations :

-Exposition avec romans et livres à l’appui.

-Décrypter des messages en code Chappe simplifié avec Daniel Lataste

-Décrypter et faire deviner des messages en code morse (avec une lampe torche)

Animations ludiques pour petits et grands.

+33 5 56 49 35 99

bibliothèque Capian

