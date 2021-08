Guebwiller Couvent des Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller, Haut-Rhin Faîtes l’expérience d’une installation artistique contemporaine : totems en chaise longue Couvent des Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

### Totems en chaise longue est une expérience sensorielle à vivre en hauteur, allongé sur des transats et entouré de totems réalisés par la céramiste Claudine Gambino-Cibray. De ces totems, s’échappent des compositions sonores de Marti Uibo. Inspiré par l’animisme de certains peuples de Sibérie, le musicien crée des œuvres recomposées numériquement par Vladislav Isaev et Zorgenfrei. Pour une sieste spirituelle, une connexion à soi.

Gratuit. Entrée libre.

