College Matraja, le lundi 9 mai à 14:30

Mr Marchand Maire de Sausset, des élu-e-s et des membres du Comité participeront en présentant leur Europe et les jeunes diront la leur. La chorale chantera l’hymne à la joie. – 9 mai + hymne à la joie= 2 symboles de l’Union européenne – Travail des jeunes sur l’Europe avec des documents de la Maison de l’Europe, des ressources d’Eduscol et de Strasbourg Europe. – L’Europe à travers les générations; des adultes de 80 ans aux jeunes de 11 ans

ENTREE LIMITEE A 40 ELEVES

Le 9 mai dans l’amphithéâtre du collège Matraja de 14h 30 à 15h45 des collégiens et leurs professeurs, des élèves de l’école J. Ferry et leurs professeures présenteront leurs productions. College Matraja AVENUE DES 3 COMMUNES SAUSSET LES PINS Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

