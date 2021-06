Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi, Tarn Faites-le vous même ! Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Faites-le vous même ! Médiathèque Pierre-Amalric, 24 septembre 2021-24 septembre 2021, Albi. Faites-le vous même !

Médiathèque Pierre-Amalric, le vendredi 24 septembre à 14:00

Sonia vous propose un atelier de confection avec des journaux recyclés pour créer votre chapeau fantaisie original, insolite, guidé par votre inspiration. _Adultes / adolescents._ _Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

Atelier de fabrication de chapeaux en papier journal. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi