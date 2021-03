Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Faites le printemps Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Faites le printemps, 18 avril 2021-18 avril 2021, Sainte-Foy-la-Grande. Faites le printemps 2021-04-18 10:00:00 – 2021-04-18 17:00:00

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande La commune de Sainte-Foy-la-Grande organise une nouvelle animation saisonnière gratuite, qui s’adresse à tous publics.

L’objectif de cette journée est de créer des moments de convivialité, de partage de savoir-faire ou d’astuces, afin de (dé)montrer que la culture d’un carré de terrain ou d’une balconnière (pour les foyens qui ne disposent pas d’espace extérieur) est accessible à tous.

Au programme :

– Troc de plantes

– Vide-jardin

– Stands de sensibilisation

– Ateliers ludiques

– Démonstrations

– Exposition

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Sainte-Foy-la-Grande Adresse Ville Sainte-Foy-la-Grande