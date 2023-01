Faites le Printemps Sainte-Foy-la-Grande, 19 mars 2023, Sainte-Foy-la-Grande .

Faites le Printemps

Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande Dordogne

2023-03-19 08:00:00 – 2023-03-19 18:00:00

Sainte-Foy-la-Grande

Dordogne

Programme sous réserve, non finalisé à ce jour :

Activités commerciales et festives autour du développement durable, de l’écologie, de la nature, de l’éco-responsabilité, du partage, du printemps et des plantes!

Foire dans la Bastide Foyenne.

Vide-grenier « Les Puces de la Bastide ».

Fête Foraine.

Restauration & animations musicales sur place.

+33 5 57 46 10 84 Mairie

Mairie de Sainte-Foy-La-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande

