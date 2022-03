Faites le printemps ! La Haye La Haye Catégories d’évènement: La Haye

Faites le printemps ! Place du Champ de Foire Esplanade du Donjon, La-Haye-du-Puits La Haye

2022-04-16 10:00:00 – 2022-04-16 18:00:00

La Haye Manche Toute la journée, retrouvez-nous sur l’esplanade du Donjon et au cinéma Le Rialto pour fêter le printemps avec divers ateliers (bouquet, nichoirs, gravure, …), des conseils, du troc de plants et d’outils, un apéro-concert, une exposition, un film …

