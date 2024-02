Faites le printemps ! La Haye-du-Puits La Haye, samedi 30 mars 2024.

Faites le printemps ! La Haye-du-Puits La Haye Manche

Journée festive et familiale pour mettre la nature et l’art à la fête.

Vente de plantes, tisanes Restauration sur place

10h chasse aux œufs

11h Les P’tits philosophes, thème C’est qui les animaux ? (6-12 ans, sur inscription)

10h/12h atelier composition florale avec La Fourmilière

10h30-13h30-15h30 atelier calligraphie (dès 8 ans, sur inscription)

12h concert de Trioporteur

14h art floral avec l’Atelier Fleuri

14h30 balade botanique avec le CPIE (dès 8 ans, sur inscription)

17h spectacle Incognito, Cie Magik Fabrik

18h film La fine fleur, au Rialto, tarif cinéma

Toute la journée échanges et bons conseils (troc de plantes, rempotage, découverte abeilles…), ateliers (vannerie, coiffage de poneys…), jeux Normands, exposition/vente sculptures et céramique…

Journée festive et familiale pour mettre la nature et l’art à la fête.

Vente de plantes, tisanes Restauration sur place

10h chasse aux œufs

11h Les P’tits philosophes, thème C’est qui les animaux ? (6-12 ans, sur inscription)

10h/12h atelier composition florale avec La Fourmilière

10h30-13h30-15h30 atelier calligraphie (dès 8 ans, sur inscription)

12h concert de Trioporteur

14h art floral avec l’Atelier Fleuri

14h30 balade botanique avec le CPIE (dès 8 ans, sur inscription)

17h spectacle Incognito, Cie Magik Fabrik

18h film La fine fleur, au Rialto, tarif cinéma

Toute la journée échanges et bons conseils (troc de plantes, rempotage, découverte abeilles…), ateliers (vannerie, coiffage de poneys…), jeux Normands, exposition/vente sculptures et céramique… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

La Haye-du-Puits Esplanade du Donjon

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

L’événement Faites le printemps ! La Haye a été mis à jour le 2024-02-15 par Côte Ouest Centre Manche