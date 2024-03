Faites le printemps ! Rue des Lavières Champlitte, dimanche 17 mars 2024.

ATELIERS D’INITIATION GREFFE D’ARBRES FRUITIERS ET TAILLE FRUITIERS ET VIGNE

L’association des Croqueurs de Pommes Pays Graylois-Bas Salon animera un atelier de taille sur les arbres du verger et un atelier de greffe d’arbres fruitiers auquel vous pourrez vous initier. Daniel Lavoignet, ouvrier viticole au domaine Henriot, vous apprendra les différents types de taille des vignes par une démonstration sur les ceps présents au jardin du musée des Arts & Techniques.

SERVICE D’AFFÛTAGE APPORTEZ VOS OUTILS !

Le rémouleur l’Affûtruck sera présent pour vous permettre d’aiguiser vos outils de taille, de greffe, de jardinage mais aussi vos ciseaux de tous usages couture, coiffure, table ou du quotidien… ainsi que vos outils de menuiserie. Une belle occasion pour se rendre compte de l’importance de ce savoir-faire dans les pratiques de jardinage et d’agriculture ainsi que l’opportunité de découvrir ou redécouvrir la taillanderie et la forge du musée des Arts & Techniques.

Prestation payante (CB à partir de 10 euros)

DEMONSTRATION ET ATELIER AUTOUR DE LA RUCHE

L’Apicultrice Magali Klein, qui prend soin de nos belles ouvrières, vous invite autour de la ruche pour découvrir le monde fabuleux des abeilles et pour vous enrichir de ses précieux conseils. Il y aura également une dégustation de miel !

L’union apicole de Haute-Saône, qui sensibilise autour de l’impact des prédateurs des pollinisateurs sur la biodiversité depuis 2022, nous donnera des outils pour lutter concrètement contre ces ravageurs. Apprenez à les détecter, les identifier et les piéger sans danger.

LIBRAIRE ET VENTE

Retrouver parmi les stands les produits phares des Croqueurs de Pommes ainsi que leur riche librairie ! Et profitez-en pour découvrir celle du musée des Arts & Techniques avec ses nouveautés 2024. 0 0 EUR.

