Faîtes le printemps aux Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort, 9 avril 2022, Bréal-sous-Montfort.

Faîtes le printemps aux Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort

2022-04-09 – 2022-04-24

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine Bréal-sous-Montfort

Les Jardins de Brocéliande vous ont concocté de activités printanières pour les vacances de Pâques !

10/04 : #familledébranchée avec Echappées belles—créateurs d’expériences

Pour commencer la saison autour du partage et du sans écran, c’est à vous de jouer ! 3 familles seront mobilisées pour travailler autour du sans écran avant de se mettre en scène sur le principe du théâtre forum avec Echappée Belles, un organisme spécialisé dans la conception d’évènements collectifs et créatifs ! Un moment ludique et interactif où les visiteurs deviendront également spect’acteurs ! Représentation à 16h au théâtre de verdure.

Dans le cadre de la Journée des Loisirs de Bretagne en partenariat avec Haute-Bretagne Loisirs 35.

13/04 : Jouets buissonniers avec “J’irai jouer chez vous”

Avec l’aide de votre animateur, fabriquez de petits jouets à partir d’éléments récoltés dans la nature. Un moment de coopération et de partage à vivre en famille !

Avec « J’irai jouer chez vous », jeux en bois et prestations basé à Plédran dans les Côtes d’Armor.

17 et 18/04 : Pâques aux Jardins !

20/04 : Cabaret-cyclette et Animancelles avec Bille de bouèz.

Un guitariste, des chansons françaises entraînantes (Sanseverino, Pierre Perret…) et un chanteur-cycliste : voilà la recette du cabaret-cyclette ! À côté de ce manège mécanique, de drôles de balançoires en bois s’installent dans les arbres des Jardins… Suspendues et fixées solidement aux branches, les Animancelles offrent aux enfants un moment ludique et poétique.

De 14h à 17h avec l’association Bille de bouèz (56)

24/04 : Kiosque à jeux avec J’irai jouer chez vous

Découvrez ce kiosque dont les seize jeux suspendus occupe près d’une cinquantaine de participants en simultané ! Apprenez les règles avec l’animateur ou les autres participants et préparez-vous à la confrontation ! Cet après-midi, place aux jeux de duel… Avec « J’irai jouer chez vous », jeux en bois et prestations basé à Plédran dans les Côtes d’Armor.

Animations incluses dans le prix d’entrée aux Jardins !

Programmation susceptible de changer en fonction des conditions sanitaires ou autres.

+33 2 99 60 08 04 https://www.jardinsdebroceliande.fr/

Bréal-sous-Montfort

