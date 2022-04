“Faites le printemps” au FacLab® de la Station numixs FacLab® numixs Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Le samedi 23 avril prochain, au FacLab® de la Station numixs, venez fêter le printemps et fabriquer des objets pour le jardin, des nichoirs, des jeux en extérieur, ou des décorations pour la maison ! Un petit goûter, un rafraîchissement ou une boisson chaude entre 2 bricolage de bois, la découverte de l’impression 3D ou de la découpeuse laser, un flocage textile sur la découpeuse vinyle, un moule à chocolat sur la thermoformeuse… Les contributeurs du FacLab® numixs vous proposent un beau moment de convivialité festive, en famille, entre amis ou curieux solitaires, tout le monde est le bienvenu ! Alors n’hésitez pas à vous inscrire (un nom par binôme), même sur liste d’attente, sur notre page dédiée à l’atelier (voir billetterie)… Consommables fournis par le FacLab® Numixs. Nous vous attendons nombreux ! Le FacLab® numixs se trouve dans l’IUT CYU Site de Sarcelles, rue Jacques-Henri Labourdette 95200, Sarcelles. Pour s’y rendre : [[https://qrcode.link/a/k8aBs8](https://qrcode.link/a/k8aBs8)](https://qrcode.link/a/k8aBs8)

Venez découvrir les opportunités de fabrication au FacLab® de la Station numixs lors d’un moment convivial sur le thème “Printemps.” FacLab® numixs 34 boulevard Henri Bergson 95200 Sarcelles Sarcelles Val-d’Oise

