Faites le Printemps, 30 avril 2022, .

Faites le Printemps

2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Faites le Printemps fait son grand retour samedi 30 avril entre 10h et 18h. Gratuit

Le potager sera à l’honneur cette année. En plus de découvrir en avant-première le fleurissement estival jocondien, le public pourra bénéficier des précieux conseils de nos jardiniers. Au programme : marché de producteurs, ferme pédagogique mais aussi animations et ateliers tenus par les agents de la Ville, les associations et les conseils des Enfants, des Jeunes et des Aînés. Ces derniers vendront du muguet au profit d’une association humanitaire. Alors rendez-vous aux serres municipales par le parc de la Rabière.

