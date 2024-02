Faites le plein d’ateliers à la Maison de la Culture du Japon Maison de la culture du Japon à Paris Paris, samedi 10 février 2024.

Du samedi 10 février 2024 au dimanche 25 février 2024 :

Tout public. payant

Durant les vacances de février, la Maison de la culture du Jaqpon à Paris invite les enfants à des ateliers et des activités autour de la culture nipponne. Manga, haikus, jeu de go et bien d’autres surprises vous attendent.

Voici les ateliers et les activités proposées pendant les vacances. Entre stages intensifs, ateliers, et jeux, chacun y devrait trouver son bonheur !

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/

Atelier manga