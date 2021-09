Orléans ASELQO Madeleine Loiret, Orléans Faites le plein d’activités ASELQO Madeleine Orléans Catégories d’évènement: Loiret

L’ASELQO Madeleine reprend toutes ces activités dans le respect des mesures sanitaires, la semaine du 13 septembre. Pour les enfants: de l’éveil à la danse ou à la musique, du Street Jazz, le centre de loisirs 3-11 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires. Pour les jeunes: du Hip Hop, de la guitare et une nouvelle activité: la BD du papier au numérique. Pour les adultes: de la gym douce ou de la gym adaptée pour le maintien de l’équilibre, du Qi Gong, de la guitare, du renfort musculaire, du scrapbooking, des ateliers autour de la mémoire & du numérique. Et puis tout un tas d’autres activités et services, comme l’écrivain publique, l’aide aux démarches sur internet et dont l’incontournable Jardin Partagé. A découvrir…Renseignements, inscriptions, tarifs autour d’un café dans notre accueil chaleureux: ASELQO Madeleine, 18 allée Pierre Chevallier 45000 Orléans. tél: 02 38 88 77 21. C’est la rentrée de l’ensemble des activités à l’ASELQO Madeleine à partir du 13 septembre. Venez les découvrir ! :-) ASELQO Madeleine 18 allée Pierre Chevallier 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-09-13T14:00:00 2021-09-13T18:30:00;2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T12:30:00;2021-09-14T13:30:00 2021-09-14T18:30:00;2021-09-15T08:30:00 2021-09-15T12:30:00;2021-09-15T13:30:00 2021-09-15T17:30:00;2021-09-16T09:00:00 2021-09-16T12:30:00;2021-09-16T13:30:00 2021-09-16T18:30:00;2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T17:30:00

