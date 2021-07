Faites le clown avec Albert Knüt Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer, 6 août 2021-6 août 2021, Batz sur mer.

Faites le clown avec Albert Knüt

Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer, le vendredi 6 août à 11:00

Le clown Albert Knüt propose un spectacle musical et acrobatique racontant les activités simples d’un homme à tendance compliquée. Trompette, casseroles, ballons de baudruche et autres serpillières… Il reste toujours de bonne humeur devant la vague de catastrophes qu’il provoque ! Des situations variées riches en gags, rebondissements, inventions et détournements d’objets. Un langage visuel et gestuel, bruitages et borborygmes, quelques mots compris de tous… un langage universel. Jauge limitée. Informations et réservation auprès de l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Public

