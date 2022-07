Faîtes le 14 Juillet et vide-grenier Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Saint-Germain-en-Coglès Le 14 Juillet, Germ’anim et Cie organise la fête nationale à Saint-Germain-en-Coglès. Un programme riche en événements vous attend tout au long de la journée : Vide grenier de 8h à 18h – Place de la Mairie et route de Lécousse

Défilé à partir de 21h

secretaire@germanim-et-cie.com http://www.germanim-et-cie.com/animations/

