FAITES L’AMOUR PAS DES GOSSES !

2022-04-21 – 2022-04-21 Avant, Lucas roulait en coupé… Aujourd’hui, il roule en Kangoo ! Avant, Julie avait des amis… Aujourd’hui, elle ne les voit plus ! Avoir un enfant c’est que du bonheur… Enfin presque ! Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire ! Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir ! Une vraie bouffée d’air frais ! Cette comédie romantique est à pleurer de rire.

Durée : 1h15

