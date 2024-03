FAITES L’AMOUR PAS DES GOSSES! – FAITES L AMOUR PAS DES GOSSES CAFE THEATRE DES 3T Toulouse, vendredi 19 juillet 2024.

Une comédie à 2 personnages de Sacha Judaszko et Sophie Depooter. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire:Avant, ils roulaient en coupé… Aujourd’hui, ils roulent en Kangoo. Avant, ils avaient des amis… Aujourd’hui, ils ne les voient plus. Bref entre la babysitter psychopathe, la belle mère, les voisins et les vacances ratées, Lucas et Julie vont devoir redoubler d’amour et d’imagination… Oui parce les bébés aussi mignons soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une espèce à part : L’adolescent… Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire ! Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir !

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-07-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31