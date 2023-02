FAITES L’AMOUR AVEC UN BELGE THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 2 LILLE Catégories d’Évènement: Lille

FAITES L'AMOUR AVEC UN BELGE THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 2, 10 février 2023, LILLE. Un spectacle à la date du 2023-04-28 (2023-02-10 au ) 20:00. Tarif : 24.6 à 30.1 euros. LE THEATRE COMEDIE SOLFERINO présente ce spectacle. Une femme française et un homme belge forment un couple hors du commun. Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle pas le premier soir.Lui il aime le ménage, la tendresse et le shopping, mais ce n'est pas le pire, il fait aussi l'amour !Spectacle qui renverse le stéréotype du couple et, en prime, croque à pleines dents les différences de culture entre la France et la Belgique. Un régal !Nouvelle mise en scène !Auteur : Michaël DufourArtistes : Michaël Dufour, Solène DelannoyMetteur en scène : Alexis Vanmax THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 2 LILLE 204 Rue Solférino 59000

Artistes : Michaël Dufour, Solène Delannoy

Metteur en scène : Alexis Vanmax

