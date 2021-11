Villeneuve-d'Ascq Musée du Terroir Nord, Villeneuve-d'Ascq Faites la lumière! Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Faites la lumière! Musée du Terroir, 5 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Faites la lumière!

Musée du Terroir, le dimanche 5 décembre à 14:30

Comme chaque 1er dimanche du mois, le musée du Terroir ouvre ses portes gratuitement de 14h30 à 17h30. Ce dimanche 5 décembre est consacré à la lumière sous toutes ses formes! **Au programme :** – **Théâtre d’ombres** avec la compagnie Encéphart. Spectacle intitulé «Des contes dans ma lanterne» qui met en scène plusieurs histoires courtes, de 10 minutes, du répertoire du théâtre d’ombres traditionnel. – **Atelier de création de bougies** – **Démonstration de la fabrication de vitrail**

Entrée gratuite

Dimanche 5 décembre de 14h30 à 17h30, le musée du Terroir ouvre ses portes gratuitement pour un après-midi consacré à la lumière! Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Annappes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T14:30:00 2021-12-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Musée du Terroir Adresse 12 carrière Delporte - 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq