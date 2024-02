FAITES L AMOUR PAS DES GOSSES THEATRE A L’OUEST Rouen, vendredi 12 avril 2024.

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est que du bonheur… enfin presque !Avant il roulait en coupé…aujourd’hui il roule en Kangoo !?Avant ils avaient des amis…aujourd’hui ils ne les voient plus !??Dans cette comédie romantique, on vous dit tout…?Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le mariage, l’accouchement, la libido quand on est 3…?Et l’adolescence…oui parce les bébés aussi mignons soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une espèce à part : l’adolescent… ??Bref entre la baby sitter psychopathe, la belle mère, les voisins et les vacances ratées, Lucas et Julie vont devoir redoubler d’amour et d’imagination…??Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire !? Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir !??Au final tout ça… C’est que du bonheur, oui !?Mais au moins on vous aura prévenu.??Quand l’auteur du plus grand nombre de sketchs de l’émission On ne demande qu’a en rire (Sacha Judaszko) et l’auteur d’ Après le mariage…les emmerdes (Sophie Depooter) se retrouvent pour écrire une pièce : ça donne une comédie romantique (sans filtre) !

Tarif : 23.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-12 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76