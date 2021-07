Mésanger Mésanger Loire-Atlantique, Mésanger FAITES-FÊTE L’ÉTÉ ! Mésanger Mésanger Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

FAITES-FÊTE L'ÉTÉ ! 2021-07-28 10:30:00 – 2021-07-28 21:45:00 au Complexe du Phénix Théâtre de verdure

Mésanger Loire-Atlantique

Mésanger Loire-Atlantique Mésanger Au programme : De 10h30 à 17h – Structure gonflable sur l’eau : avec maillot de bain et crème solaire, vous pourrez venir profiter de la grande structure gonflable installée sur le plan d’eau. Participation 1€ De 10h à 17h – Bulles de savon : venez buller avec nous ! Le matériel sera à votre disposition toute la journée. A 10h et à 14h – Animation nature : si vous souhaitez découvrir la Nature en vous amusant, vous êtes au bon endroit ! Pour cela, vous serez accompagné d’Audrey de Part Nature. De 14h à 17h – Sensibilisation au handicap : passez un moment ludique et sportif grâce à Cap Sports et Nature qui vous fera découvrir, grâce à son matériel adapté, le parasport. De 10h30 à 17h30 – Coin lecture : la bibliothèque prend ses quartiers sur la plage ! Les pieds dans l’eau, sous les jolis parasols, venez faire une pause lecture, vous ressourcer en vous plongeant dans un bon livre. De 10h30 à 19h – Jeux : molky, pétanque, chasse au trésor… Tous les jeux pour ravir petits et grands ! N’hésitez pas à apporter vos propres jeux. A 21h45 – Esprit de famille vous propose une soirée cinéma plein air : rejoignez-nous autour du plan d’eau en apportant votre pique-nique. Ce temps sera suivi d’une séance cinéma plein air où Cin’Etoiles projettera le film tout public Abominable ! Entrée libre. Activités, spectacles, jeux tout public au Complexe du Phénix à Mésanger ! +33 2 40 96 75 22 https://www.mesanger.fr/ Au programme : De 10h30 à 17h – Structure gonflable sur l’eau : avec maillot de bain et crème solaire, vous pourrez venir profiter de la grande structure gonflable installée sur le plan d’eau. Participation 1€ De 10h à 17h – Bulles de savon : venez buller avec nous ! Le matériel sera à votre disposition toute la journée. A 10h et à 14h – Animation nature : si vous souhaitez découvrir la Nature en vous amusant, vous êtes au bon endroit ! Pour cela, vous serez accompagné d’Audrey de Part Nature. De 14h à 17h – Sensibilisation au handicap : passez un moment ludique et sportif grâce à Cap Sports et Nature qui vous fera découvrir, grâce à son matériel adapté, le parasport. De 10h30 à 17h30 – Coin lecture : la bibliothèque prend ses quartiers sur la plage ! Les pieds dans l’eau, sous les jolis parasols, venez faire une pause lecture, vous ressourcer en vous plongeant dans un bon livre. De 10h30 à 19h – Jeux : molky, pétanque, chasse au trésor… Tous les jeux pour ravir petits et grands ! N’hésitez pas à apporter vos propres jeux. A 21h45 – Esprit de famille vous propose une soirée cinéma plein air : rejoignez-nous autour du plan d’eau en apportant votre pique-nique. Ce temps sera suivi d’une séance cinéma plein air où Cin’Etoiles projettera le film tout public Abominable ! Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

