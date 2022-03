Faîtes du zéro déchet Aix-en-Provence, 30 avril 2022, Aix-en-Provence.

Faîtes du zéro déchet Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence

2022-04-30 – 2022-04-30 Encagnane 27 Avenue De Tübingen

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Au programme des animations :

• projection de l’émission M6play Objectif Zéro Déchet, tournée à Saint-Marc de Jaumegarde, animée par le présentateur Éric Antoine, avec la participation de l’association Zéro Déchet Pays d’Aix,

• témoignage des familles lancées dans le défi et de l’équipe de tournage,

• intermèdes musicaux,

• goûter et “vaisselle” partagés,

• tombola et concours créatifs pour les enfants,

• stands de sensibilisation (ZDPaix/Métropole), basés sur les 5 principes du Zéro Déchet : Refuser / Réduire / Réutiliser / Rendre à la terre / Recycler

• ateliers et conseils pratiques pour adultes et enfants,

• commerçants ou artisans mobiles engagés.



Tout un programme pour entamer, progresser et partager en famille, de manière conviviale et ludique, une démarche Zéro Déchet Zéro Gâchis !

Curieux, novices ou chevronnés venez découvrir ou avancer dans votre démarche Zéro Déchet Zéro Gâchis lors d’une après midi festive dans le Parc de La Mareschale

http://lamareschale.com/

