2022-04-14 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-14 17:30:00 17:30:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Trions, semons, plantons, mangeons mieux, participons, récupérons, recyclons, valorisons agissons ensemble et fêtons la nature ! La Régie des Quartiers s’est associée à de nombreux partenaires locaux pour créer cet évènement ouvert à tous, Faites du vert à la Rabière. Vous souhaitez montrer vos astuces pour respecter l’environnement, faire des économies, transmettre votre savoir-faire, c’est le moment… Vous pourrez échanger et découvrir comment apprendre à composter, réaliser une jardinière de légumes sur votre balcon… Un coin bibliothèque vous permettra de lire avec vos enfants et d’écouter des contes autour de la nature.

lelienregie@gmail.com +33 6 21 05 29 89

la régie des quartiers

