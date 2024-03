Faites du Vélo Stade du Sibano Noisy-le-Roi, dimanche 5 mai 2024.

Faites du Vélo Le dimanche 5 mai Dimanche 5 mai, 10h00 Stade du Sibano Sur inscriptions sur place le jour-même à 10h00

Faites du vélo

Dimanche 5 mai 2024

de 10h00 à 15h00 au stade du Sibano

Les inscriptions se font sur place au Stade du Sibano à 10h00 !!

L’événement Faites du vélo revient pour le plus grand bonheur des cyclistes.

Au programme de ce nouveau volet, deux parcours vélos (9 km et 14 km) qui démarreront et finiront au Sibano. Accessibles à tous les niveaux, ils offriront une occasion pour les cyclistes débutants et expérimentés de se rassembler et de profiter de la belle campagne locale. Pour compléter l’expérience, des food trucks seront présents pour régaler les participants à la fin de leur parcours ou pendant toute la journée. Des démonstrations de vélos, des animations pour les petits et les grands ainsi qu’un troc vélo (12h00-15h00) seront aussi organisées.

L’objectif des organisateurs est de continuer à encourager les personnes à utiliser leur vélo comme moyen de transport. L’utilisation quotidienne du vélo contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de vie des habitants de Bailly et de Noisy-le-Roi.

Stade du Sibano Avenue des Moulineaux 78 590 Noisy-le-Roi Noisy-le-Roi 78590 Yvelines Île-de-France