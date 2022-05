« FAÎTES DU VÉLO » POUR LA FÊTE DU VÉLO Le Pouliguen, 22 mai 2022, Le Pouliguen.

« FAÎTES DU VÉLO » POUR LA FÊTE DU VÉLO Le Pouliguen

2022-05-22 09:30:00 – 2022-05-22 17:00:00

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Deux parcours à vélo sont proposés : un itinéraire touristique passant le long de sites emblématiques et un plus sportif (plus long) entre Le Pouliguen, Batz-sur-Mer et Le Croisic.

L’association « Vélo Presqu’île » sera présente afin d’encourager et sensibiliser le public à la pratique du vélo.

velo.presquile@gmail.com http://placeauveloestuaire.blogspot.com/

