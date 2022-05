Faites du vélo Pau, 29 mai 2022, Pau.

Faites du vélo Pau

2022-05-29 10:30:00 – 2022-05-29

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 C’est la fête du vélo sous toutes ses formes avec les associations et clubs partenaires : Randonnée cyclotouriste, balade familiale, compétitions de jeunes, atelier d’apprentissage à la réparation de son vélo, éducation routière enfants, essais de vélos…

Balade familiale ouverte à tous : rendez-vous à10h30 avenue des Tilleuls.

Départ 11h. Encadrée par les membres du Cyclo club béarnais et la police municipale. Casque obligatoire pour tous les participants.

Compétitions de jeunes FFC : de 13h30 à 18h.

Piste d’Education Routière pour les enfants animée par les ASVP de la Ville de Pau.

Atelier d’accompagnement à la réparation par l’Atelier Vélo participatif et Solidaire.

Essais de vélo en partenariat avec IDELIS. Tandems et vélos à assistance électrique.

