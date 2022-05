FAITES DU VÉLO LOIRE ET BACS : DÉCOUVERTE DES MARAIS Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

saint etienne de montluc

FAITES DU VÉLO LOIRE ET BACS : DÉCOUVERTE DES MARAIS Saint-Étienne-de-Montluc, 22 mai 2022, Saint-Étienne-de-Montluc. FAITES DU VÉLO LOIRE ET BACS : DÉCOUVERTE DES MARAIS Saint-Étienne-de-Montluc

2022-05-22 – 2022-05-22

Dans le cadre de Faites du vélo Loire & Bacs organisée par l'association Place au vélo – Nantes, l'Office de Tourisme Estuaire et Sillon vous propose de découvrir le patrimoine architectural et naturel de Saint Etienne de Montluc à vélo. Rendez-vous le dimanche 22 mai (départ 10h ou 14h) avec au programme : 12 km pour sillonner les petits chemins de campagne et de marais, accompagnée et guidée par une guide-conférencière. Les Belles Demeures, la faune et la flore des marais de Loire n'auront plus de secrets pour vous !

Lieu Saint-Étienne-de-Montluc
Ville Saint-Étienne-de-Montluc
Departement Loire-Atlantique

Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique