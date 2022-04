FAITES DU VÉLO ! La Ferté-Bernard, 14 mai 2022, La Ferté-Bernard.

FAITES DU VÉLO ! La Ferté-Bernard

2022-05-14 – 2022-05-14

La Ferté-Bernard Sarthe La Ferté-Bernard

En partenariat avec d’autres associations et la municipalité de la Ferté-Bernard, Perche Mobilités organise une après-midi pédagogique et festive autour de la pratique quotidienne du vélo. RV à 14h sur l’Esplanade de la Médiathèque, à la Ferté-Bernard pour :

– une balade urbaine à vélo (1h30)

– une course de lenteur,

– un Répar’Vélo

– un atelier de marquage bycicode,

– une causerie débat sur “Comment favoriser la pratique quotidienne du vélo en tranquillité et sécurité”.

Un mois pour adopter le vélo pour la vie ! PercheMobilités co-organise une belle action pour promouvoir l’utilisation quotidienne du vélo. Ou comment penser le vélo comme un transport et non plus seulement comme un sport. Venez nombreux ! Gratuit et convivial.

+33 2 43 60 72 72

La Ferté-Bernard

