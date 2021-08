Faites du vélo Herrlisheim, 9 octobre 2021, Herrlisheim.

Faites du vélo 2021-10-09 14:00:00 – 2021-10-09 17:00:00

Herrlisheim Bas-Rhin

Activités autour du vélo : bourse aux cycles par l’association Nature et Environnement, atelier d’auto réparation mobile par l’association Bretz’selle, atelier de diagnostic vélo par l’association CADR67, stand de promotion et d’essai de vélos électriques par CycloJet, stand d’équipements de sécurité, stand de présentation des activités d’un club de cyclotourisme, stand de prévention routière et un stand d’informations.

+33 3 88 96 54 11

Activités autour du vélo : bourse aux cycles par l’association Nature et Environnement, atelier d’auto réparation mobile par l’association Bretz’selle, atelier de diagnostic vélo par l’association CADR67, stand de promotion et d’essai de vélos électriques par CycloJet, stand d’équipements de sécurité, stand de présentation des activités d’un club de cyclotourisme, stand de prévention routière et un stand d’informations.

dernière mise à jour : 2021-07-31 par