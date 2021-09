Faites du Vélo – Au fil de l’Erdre Nantes, 19 septembre 2021, Nantes.

Faites du Vélo – Au fil de l’Erdre

Nantes, le dimanche 19 septembre à 10:00

Au Programme ———— **_La Grande boucle de 41km – 5h15 environ_** **_Une boucle de 30km – 4h environ_** **_et trois petites boucles de 15km – 2h15 environ_** ### Les grands principes de la Faites du Vélo **LA LIBERTÉ** Pas de point de départ, ni d’arrivée, chacun est libre d’intégrer et de composer son parcours comme bon lui semble, décidément rien à voir avec une course de vélos ! **UN PARCOURS SÉCURISÉ POUR UNE BALADE ORIGINALE** Le parcours est réservé de 10h à 18h à tou.te.s cyclistes (novices, convaincu.e.s, parents et enfants …) et est l’occasion d’une balade atypique qui permet d’apprécier en toute sérénité les avantages de se déplacer à vélo. Des pôles d’animations et des haltes de confort jalonnent le parcours pour d’agréables escales ludiques. **DES ANIMATIONS THÉMATIQUES POUR SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC** Lors de cette fête populaire, les animations thématiques ont pour objet de sensibiliser et induire les changements de pratiques nécessaires à l’augmentation de la part modale du vélo sur l’agglomération nantaise : les participant.e.s peuvent poser pied à terre aux différents pôles pour découvrir l’intérêt du vélo à travers des jeux, la rencontre d’associations et de partenaires, des expositions, des conseils sur le vélo et son utilisation ; le tout dans une ambiance festive, conviviale et non-moralisatrice. **UN CONCEPT QUI SÉDUIT** Faites du Vélo est également l’occasion de permettre aux cyclistes de circuler en toute tranquillité, sur des sites naturels afin de découvrir le patrimoine cycliste et naturel de la région, sur des voies symboliquement réservées au vélo à l’occasion de cette journée ! Pour les néophytes, c’est également l’opportunité de prendre confiance en profitant d’un parcours semi sécurisé, avec de nombreux.euses cyclistes, dans une ambiance favorisant le lien social et les échanges de bonnes pratiques. _Une action multipartenaire organisée par Place au Vélo_ _Depuis 2000, l’association Place au Vélo organise Faites du Vélo, soutenue financièrement et techniquement par Nantes Métropole, le Conseil Départemental de Loire Atlantique, la Région des Pays de la Loire et les communes partenaires. Faites du Vélo s’inscrit dans la continuité des actions menées au quotidien, tout au long de l’année par Place au Vélo afin de promouvoir l’usage du vélo comme moyen de transport. Rappelons que la fête du Vélo nantaise, temps fort et populaire, est la première fête du vélo orchestrée par une association sur le plan national._

Entre libre

Pour ses 20 ans, Faites du Vélo vous emmène au fil de l’Erdre, sur un parcours animé et réservé aux vélos à composer soi-même

