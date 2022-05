Faites du vélo

2022-05-28 08:30:00 – 2022-05-28 EUR 0 C’est la fête du vélo sous toutes ses formes avec les associations et clubs partenaires : Randonnée cyclotouriste, balade familiale, compétitions de jeunes, atelier d’apprentissage à la réparation de son vélo, éducation routière enfants, essais de vélos… Samedi 28 mai :

Randonnée cycliste de 125 km autour de Pau organisée par le Pau Cyclo club Béarnais, dont la trace GPS représentera l’Hexagone. Départ 8h30. Limitée à 100 participants, sur inscription.

