Faites du Troc le Bourg Lapte Lapte Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Lapte

Faites du Troc le Bourg, 19 mars 2023, Lapte Lapte. Faites du Troc RV au Gymnase le Bourg Lapte Haute-Loire le Bourg RV au Gymnase

2023-03-19 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-19 15:00:00 15:00:00

le Bourg RV au Gymnase

Lapte

Haute-Loire Lapte Venez troquer des graines et plants, de la vaisselle, des livres, des outils, du petit électroménager, des jeux de société, des bibelots, des CD/DVD, des vêtements et jeux enfants (0/10 ans)… asso@sequoia43.fr +33 6 80 34 12 32 le Bourg RV au Gymnase Lapte

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Lapte Autres Lieu Lapte Adresse Lapte Haute-Loire le Bourg RV au Gymnase Ville Lapte Lapte Departement Haute-Loire Lieu Ville le Bourg RV au Gymnase Lapte

Lapte Lapte Lapte Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapte lapte/

Faites du Troc le Bourg 2023-03-19 was last modified: by Faites du Troc le Bourg Lapte 19 mars 2023 Haute-Loire Lapte le bourg Lapte RV au Gymnase le Bourg Lapte Haute-Loire

Lapte Lapte Haute-Loire