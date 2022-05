Faites du Sport – Terre des Jeux 2024 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir C’est le Vrai Tour d’Eure-et-Loir à vélo ! Le départ est donc prévu à 4h le Samedi 04 Juin 2022, rue des Viennes (au Magasin Perche Bike), les participant(e)s s’élanceront pour 400kms tracée sur les routes limitrophes de notre département dans le sens des aiguilles d’une montre.

Les 1ère arrivées sont attendues à partir de 16h-17h et jusqu’à minuit sur la Place St Pol lieu du Village Arrivée sur laquelle des animations seront proposées dans le cadre de Faites du Sport – Terre des Jeux 2024.

