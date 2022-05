Faîtes du Sel Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains

Faîtes du Sel Salins-les-Bains, 11 juin 2022, Salins-les-Bains. Faîtes du Sel Place des Salines Grande Saline Salins-les-Bains

2022-06-11 11:30:00 – 2022-06-11 Place des Salines Grande Saline

Salins-les-Bains Jura 22 22 EUR Samedi 11 juin à partir de 11h30 Le banquets des chevaliers *Menu:

-Entrée: Salade composée: salade verte, saucisse de Morteau, croutons, tomates cerises, champignons

-Plat: Cervelas jurassien: cervelas farci au morbier, pommes de terre, oignons, crème, brisures de morilles, savagnin

-Dessert: Tarte poire-amande

-Café offert *Menu enfant:

-tartiflette – moelleux chocolat Buvette sur place Repas-spectacle en plein air

