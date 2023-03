Faites du Numérique ! Salle Polyvalente Michel le Saint Plougrescant Plougrescant Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plougrescant

Faites du Numérique ! Salle Polyvalente Michel le Saint, 11 mars 2023, Plougrescant Plougrescant. Faites du Numérique ! Place de la Mairie Salle Polyvalente Michel le Saint Plougrescant Côtes dArmor Salle Polyvalente Michel le Saint Place de la Mairie

2023-03-11 13:00:00 – 2023-03-11 18:00:00

Salle Polyvalente Michel le Saint Place de la Mairie

Plougrescant

Côtes dArmor Plougrescant Ateliers, démonstrations, robotique, réalité virtuelle, intelligence artificielle, impression 3D et découpe laser…

Accessible à tous. +33 2 96 92 51 18 Salle Polyvalente Michel le Saint Place de la Mairie Plougrescant

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plougrescant Autres Lieu Plougrescant Adresse Plougrescant Côtes dArmor Salle Polyvalente Michel le Saint Place de la Mairie Ville Plougrescant Plougrescant Departement Côtes dArmor Lieu Ville Salle Polyvalente Michel le Saint Place de la Mairie Plougrescant

Plougrescant Plougrescant Plougrescant Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougrescant plougrescant/

Faites du Numérique ! Salle Polyvalente Michel le Saint 2023-03-11 was last modified: by Faites du Numérique ! Salle Polyvalente Michel le Saint Plougrescant 11 mars 2023 Côtes-d’Armor Place de la Mairie Salle Polyvalente Michel le Saint Plougrescant Côtes dArmor Plougrescant Salle Polyvalente Michel le Saint Plougrescant

Plougrescant Plougrescant Côtes dArmor