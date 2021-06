Faites du Nautisme Dieppe, 12 juin 2021-12 juin 2021, Dieppe.

Faites du Nautisme 2021-06-12 – 2021-06-13

Dieppe 76200

Organisée partout en France, sur les côtes, les plans d’eau intérieurs et les rivières, ‘Faites du Nautisme’ est devenue le rendez-vous nautique incontournable donnant le coup d’envoi de la saison estivale. Cette grande manifestation est l’occasion rêvée de découvrir la palette des activités nautiques et de rencontrer les acteurs du secteur à travers la mobilisation de plus de 500 sites. C’est aussi, une façon originale de mieux connaître notre patrimoine culturel et maritime.

Dans un esprit de convivialité, ‘Faites du Nautisme’ s’adresse à tous, débutants ou confirmés, jeunes ou moins jeunes, sportifs ou pratiquants d’un jour.

Rendez-vous au port de plaisance et sur la plage de Dieppe, ainsi qu’à la Base de la Varenne (Saint-Aubin-le-Cauf) où chacun pourra ainsi découvrir les loisirs et sports nautiques et les tester.

station-nautique@dieppe-pays-normand.fr +33 2 32 90 20 63

