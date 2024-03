FAITES DU NAUTISME Agde, samedi 1 juin 2024.

FAITES DU NAUTISME Agde Hérault

Deux jours pour célébrer le Nautisme !

Faites du Nautisme dans le port de plaisance du Cap d’Agde vous permettra de découvrir pendant 2 jours toutes les facettes de la Grande Bleue avec la pratique des sports et des loisirs nautiques tels que sortie pêche en mer, circuit touristique dans le port, maniement d’ailes de kite et des baptêmes gratuits de jet-ski, aviron et plongée subaquatique (dans la limite des places disponibles).

(Pour toute inscription, merci d’appeler directement le prestataire.)

> Nombre de places limitées

> Baptêmes gratuits

(Programme à venir)

2024-06-01

Début : 2024-06-01

2024-06-02

Avenue du Passeur Challiès

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement FAITES DU NAUTISME Agde a été mis à jour le 2024-03-20 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE