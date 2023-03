Faites du jeu ! Route des Coteaux du Lyonnais Soucieu-en-Jarrest OTI des Monts du Lyonnais Soucieu-en-Jarrest Catégories d’Évènement: Rhône

Soucieu-en-Jarrest

Faites du jeu ! Route des Coteaux du Lyonnais, 31 mars 2023, Soucieu-en-Jarrest OTI des Monts du Lyonnais Soucieu-en-Jarrest. Faites du jeu ! Espace Flora Tristan Route des Coteaux du Lyonnais Soucieu-en-Jarrest Rhône Route des Coteaux du Lyonnais Espace Flora Tristan

2023-03-31 – 2023-04-02

Route des Coteaux du Lyonnais Espace Flora Tristan

Soucieu-en-Jarrest

Rhône Soucieu-en-Jarrest Rhône Venez nous retrouver lors d’un week-end jeux à Soucieu en Jarrest !

Au programme, jeux de société, tournois de jeu de rôle, démonstration de jeux de figurines, buvette, restauration et bonne ambiance ! contact@mjc-soucieu.com +33 9 53 05 08 31 https://www.mjc-soucieu.com/ Route des Coteaux du Lyonnais Espace Flora Tristan Soucieu-en-Jarrest

dernière mise à jour : 2023-02-28 par OTI des Monts du Lyonnais

Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Soucieu-en-Jarrest Autres Lieu Soucieu-en-Jarrest Adresse Soucieu-en-Jarrest Rhône OTI des Monts du Lyonnais Route des Coteaux du Lyonnais Espace Flora Tristan Ville Soucieu-en-Jarrest OTI des Monts du Lyonnais Soucieu-en-Jarrest Departement Rhône Lieu Ville Route des Coteaux du Lyonnais Espace Flora Tristan Soucieu-en-Jarrest

Soucieu-en-Jarrest Soucieu-en-Jarrest OTI des Monts du Lyonnais Soucieu-en-Jarrest Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soucieu-en-jarrest oti des monts du lyonnais soucieu-en-jarrest/

Faites du jeu ! Route des Coteaux du Lyonnais 2023-03-31 was last modified: by Faites du jeu ! Route des Coteaux du Lyonnais Soucieu-en-Jarrest 31 mars 2023 Espace Flora Tristan Route des Coteaux du Lyonnais Soucieu-en-Jarrest Rhône OTI des Monts du Lyonnais rhône Route des Coteaux du Lyonnais Soucieu-en-Jarrest Soucieu-en-Jarrest

Soucieu-en-Jarrest OTI des Monts du Lyonnais Soucieu-en-Jarrest Rhône